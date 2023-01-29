Çorum'da yangın: 1 ölü, 3 yaralı

AA

Çorum'da, evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yeniyol Mahallesi Eskisaray 1. Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katından yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen Harun, Döndü, Akif ve Hüseyin Karaçam, itfaiye ekiplerince binadan çıkartılarak ambulanslara alındı.

Sağlık ekiplerince Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırılan bu kişilerden Harun Karaçam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.