Traktör uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü
Çorum'un Alaca ilçesinde uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
İsmail Okçu idaresindeki traktör, Küre köyü yakınlarında kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Okçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Okçu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Boğazönü köyünde yaşayan Okçu'nun, traktörüne Küre köyü yakınlarındaki akaryakıt istasyonundan yakıt almak için evden çıktığı öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.