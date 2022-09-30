Otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Çelebi Yıldız idaresindeki otomobil, Alaca-Yozgat kara yolu Fakılar köyü yakınlarında aynı yönde seyreden Erol Deve'nin kullandığı inşaat malzemesi yüklü traktöre arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Aslı Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile beraberindeki Murat Yıldız, Arif Canbolat ve Abdulsamet Bıçakcı kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.