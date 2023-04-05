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Çorum'da TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Çorum'da TIR ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Giriş: 05.04.2023 - 00:58 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'da TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
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DHA

Çorum'un Mecitözü ilçesinde, TIR ile kafa kafaya çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü İsmail Hardal (59) yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, kaza dün akşam saatlerinde Mecitözü-Amasya karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. A.E.G. yönetimindeki TIR, İsmail Hardal'ın kullandığı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Hardal, sağlık ekipleri tarafından Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Hardal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TIR sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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