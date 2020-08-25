Çorum'da son bir ayda 40'tan fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a yakalandı

Başhekim Sezikli ve İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenledikleri basın toplantısı ile Kovid-19 ile mücadele konusunda yürütülen çalışmaları değerlendirdi.
Kentte vaka sayılarının artmasıyla birlikte hastane binasını ikiye böldüklerini belirten Sezikli, bir tarafta Kovid-19 hastalarına, diğer tarafta da salgın dışı hastalara tedavi vererek, iki grubun birbirine temasını engellediklerini anlattı.
- "Bundan sonrası halkımızın kurallara ne kadar uyacağına bağlı"
Sağlık çalışanlarının salgına karşı yoğun mücadele verdiğini vurgulayan Sezikli, şöyle devam etti:
"Halkımızın salgınla mücadelede belli bir konsantrasyonda gitmesi çok önemli. Tabii ki bıkkınlık, yılgınlık var. Bu bıkkınlık en başta sağlık personelinde var, bunun bilinmesini istiyoruz. Ancak ne olursa olsun bu süreç geçinceye kadar aynı konsantrasyonla çalışacağız. Vatandaşlarımızın da gerekli olmadıkça hastaneye gelişi ertelemesi bizim için çok önemli. Süreç belirsiz, ne zaman biteceği belli değil. Bundan sonrası halkımızın kurallara ne kadar uyacağına bağlı. Rehavet içinde devam edersek bunun sonu görünmüyor. Aşı bulununcaya kadar hemen hemen hepimiz bunu geçireceğiz demektir."
- Sağlık çalışanları virüse hastane dışında yakalandı
Çorum'da son bir ayda 40'tan fazla sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını açıklayan Sezikli, "Bunların tümü virüsü hastane dışından kaptı. Pozitif personelimizi tek tek arıyorum ve ne olduğunu soruyorum. Düğün, toplantı, memleket ziyareti gibi sonuçlar çıkıyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım, çünkü biz son noktayız." diye konuştu.
Hastaneye günde 600 civarında Kovid-19 şüphesi ile başvuru yapıldığını aktaran Sezikli, gerek görülmesi halinde hastalık şüphesi taşıyan kişilere PCR testi yaptıklarını, salgının başladığı mart ayında 412 olan test sayısının ağustosta 12 binlere yükseldiğini kaydetti.
Sezikli, Çorum'un en hızlı test sonucu veren illerden olduğunu sözlerine ekledi.
- İl Sağlık Müdürü Sobacı'dan "Allah ıslah etsin" tepkisi
İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ise son 15 gündür kentteki denetimlerde vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığını gözlemlediğini vurguladı.
Salgınla mücadelede bazı insanların "vurdumduymaz" davrandığını ifade eden Sobacı, şu görüşlerini paylaştı:
"Bu da toplumumuza mal oluyor. Caddeye çıktığımda bakıyorum, maske bazı insanların ya çenesinin altında, ya kolunda. Sosyal mesafeye özellikle düğünlerde maalesef hiç dikkat edilmiyor. Bundan sonra düğünlerde gerekli işlemler yapılacak. Herkesin başına bir bekçi dikemeyiz. Böyle düşüncesiz insanlarla nereye varabiliriz. Herkes maskesini taksaydı, sosyal mesafeye dikkat etseydi bu hale gelir miydi? En büyük sebebi bu. Caydırıcı cezalar da veriyoruz ama ceza çözmüyor. Yine bildiğini okuyor. Allah ıslah etsin."
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