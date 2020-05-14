Çorum'da silahlı kavgada başından vurulan genç ağır yaralandı

Gazi Caddesi'nde karşılaşan Fatih E. (21) ile K.B. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine K.B, tabancayla Fatih E'ye ateş etti.

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan genç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan K.B'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, K.B'nin belinden tabancayı çıkardıktan sonra kaçmaya çalışan Fatih E'nin başına kurşun isabet etmesi sonucu yere düşmesi, K.B'nin Fatih E'yi kontrol ettikten sonra olay yerinen motosikletle uzaklaşması yer alıyor.