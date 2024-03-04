Çorum'da 'sigara isteme' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.

A.T. (17) ve B.D. (27), Yıldızhan Mahallesi Yaşar Doğu Sokak'ta yürüdükleri sırada karşılaştıkları S.A.Ü. (17) ve K.B. (17) ile iddiaya göre sigara isteme yüzünden tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen tartışmada, S.A.Ü. ve K.B. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.T. ve B.D. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.