AA

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, bir süre sonra şiddetini artırdı. Yaklaşık yarım saat etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı rögarlar taştı.

AA'nın haberine göre, bunun sonucunda bazı ev ev iş yerlerini su bastı, araçlar caddelerde ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, tıkanan rögarları açarak trafik akışının normale dönmesini sağladı.

Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.