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        Haberler Gündem Çorum'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil refüje çarptı: 1'i bebek 5 yaralı

        Çorum'da, otomobilin refüje çarptığı kazada aynı aileden 1'i bebek 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 19:25 Güncelleme: 20.05.2024 - 19:25
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        Otomobil refüje çarptı: 1'i bebek 5 yaralı
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        Murat Ş. idaresindeki otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Kuşsaray köyü yakınlarında refüje çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan aynı aileden Fatma Ş, Nihat Ş, Neslihan Ş. ve 1 yaşındaki Hızır A.Ş. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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