Çorum'da polis otosu ile pikap çarpıştı, 2'si polis 3 kişi yaralandı
Çorum'da polis ekip otosu ile pikabın çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı
Mehmet P. idaresindeki pikap ile devriye görevi yapan Aşgın D. idaresindeki polis ekip otosu, Gülabibey Mahallesi Beytepe 5. Cadde'de çarpıştı.
Kazada polis memurları Aşgın D, Mehmet A.Ç. ile pikapta yolcu olarak bulunan F.Ç. yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da olay yerine gelerek bilgi aldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.