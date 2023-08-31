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        Haberler Gündem Çorum'da polis otosu ile pikap çarpıştı, 2'si polis 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Çorum'da polis otosu ile pikap çarpıştı, 2'si polis 3 kişi yaralandı

        Çorum'da polis ekip otosu ile pikabın çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 22:01 Güncelleme: 31.08.2023 - 22:01
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        Polis otosu ile pikap çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
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        Mehmet P. idaresindeki pikap ile devriye görevi yapan Aşgın D. idaresindeki polis ekip otosu, Gülabibey Mahallesi Beytepe 5. Cadde'de çarpıştı.

        Kazada polis memurları Aşgın D, Mehmet A.Ç. ile pikapta yolcu olarak bulunan F.Ç. yaralandı.

        Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da olay yerine gelerek bilgi aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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