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        Haberler Gündem Çorum'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti, sürücü kaçtı

        Çorum'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti, sürücü kaçtı

        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 22:01 Güncelleme: 09.12.2023 - 22:01
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        Yozgat Caddesi'nde bisikletiyle seyir halinde olan Mehmet Koca'ya (59) plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

        SÜRÜCÜ KAÇTI

        Çarpmanın etkisiyle Koca, olay yerinde hayatını kaybederken, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

        Koca'nın cenazesi Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #çorum
        #haberler
        #Alaca
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