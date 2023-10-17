Çorum'da otomobil reklam tabelasına çarptı, 3 kişi öldü
Çorum'da reklam tabelasına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti
Erkan Etyemez (37) idaresindeki otomobil, İnönü Caddesi Terminal Kavşağı'nda yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile Menşure Yıldız (35) ve Nermin Çağıl'ın (39) yaşamını yitirdiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.