Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Sinan Demir'in kullandığı 19 AD 325 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolunun 7'nci kilometresinde aynı yönde seyir halinde olan motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da tarlaya savruldu.

Kazada motosiklette bulunan Yasin Batak (29),Ramazan Kondu (31) ve Yaşar Karaman (55) olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilin sürücüsü Demir ise yaralı olarak ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.