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        Haberler Gündem Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Çorum'da iki araç çarpıştı: 3 yaralı

        Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 18:30 Güncelleme: 06.06.2024 - 18:30
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        Çorum'da iki araç çarpıştı: 3 yaralı
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        M.M.E. (69) idaresindeki otomobil, Çorum-Osmancık yolu 10. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen S.K'nin (27) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hafif ticari araçta bulunan sürücü ile yanındaki kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

        Kazada araç sürücüleri ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan M.K. (56), yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan S.K. ve M.K'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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