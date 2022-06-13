Oğlu tarafından silahla vurulan kadın yaralandı

Alınan bilgiye göre, Sungurluoğlu Mahallesi'nde A.D. ile oğlu H.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D. tüfekle ateş ederek annesi A.D'yi yaraladı.

Silah sesinin duyulması üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.D, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.D. ise polislerin yaklaşık yarım saat süren çabasıyla evden çıkartılarak gözaltına alındı.