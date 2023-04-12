Çorum'da müstakil evde yangın çıktı

AA

Çorum’da müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi’nde Gürdal K’nin ikamet ettiği müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, YEPAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre elektrik kablolarının da tutuştuğu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişiğindeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Kiracı olduğu öğrenilen Gürdal K’nin yangın esnasında evde olmadığı belirlenirken hasara yol açan yangında bir muhabbet kuşu öldü.