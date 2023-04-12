Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da müstakil evde yangın çıktı

Çorum'da müstakil evde korkutan yangın

Çorum’da müstakil bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bir muhabbet kuşu öldü

Giriş: 12.04.2023 - 03:25 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'da müstakil evde yangın çıktı
Çorum'da müstakil evde yangın çıktı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Çorum’da müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Caddesi’nde Gürdal K’nin ikamet ettiği müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, YEPAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre elektrik kablolarının da tutuştuğu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişiğindeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Kiracı olduğu öğrenilen Gürdal K’nin yangın esnasında evde olmadığı belirlenirken hasara yol açan yangında bir muhabbet kuşu öldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sağlık Bakanı Koca'dan Togg paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan Togg paylaşımı
Alanya'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Alanya'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Aksaray'daki gasp olayında 1 zanlı yakalandı
Aksaray'daki gasp olayında 1 zanlı yakalandı
İki ilde sağanak ve dolu etkili oldu
İki ilde sağanak ve dolu etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.