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Muhtarın silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili 4 tutuklama

Çorum'a bağlı Uğrak köyü muhtarının, tarlasında silahlı saldırı sonucu ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Muhtar Yaşar Sayar'ın (50) cenazesi ise köy mezarlığında toprağa verildi

Giriş: 27.12.2022 - 02:36 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'da muhtarın ölümüyle ilgili 4 zanlı tutuklandı
Çorum'da muhtarın ölümüyle ilgili 4 zanlı tutuklandı
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AA

Çorum'da bir köy muhtarının tarlasında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Uğrak köyü muhtarı Yaşar Sayar'ın (50) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, K.Ö. (23), O.A. (24), O.D. (20), O.M.Ç. (21) ve Y.D. (16) gözaltına alındı.

Yaralı olduğu tespit edilen Y.D, hastanede tedavi altına alınırken, karakoldaki işlemleri tamamlanan 4 zanlı, sevk edildiği Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA'nın haberine göre; muhtar Yaşar Sayar'ın cenazesi ise köy mezarlığında toprağa verildi.

Çorum'un Uğrak köyü muhtarı Yaşar Sayar'dan (50) haber alamayan yakınları, önceki gün aramaya çıkmış, Sayar, çalıştığı tarlada silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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