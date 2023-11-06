Çorum'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
Çorum'da motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede öldü
Çorum'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Boran Deller (22) idaresindeki motosiklet, Emek Caddesi'nde Y. İ'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.