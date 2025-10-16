Çorum'da motosiklet çaya düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde motosikletin köprüden çaya düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre; Muhammet Sait Büker (16) idaresindeki motosiklet, Osmancık-Dodurga karayolu Kumbaba köyü yakınlarında köprüden çaya düştü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Büker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Y. M.K. (17) ise sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.