Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

AA

Çorum'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hüseyin Hotunlu idaresindeki otomobil, Çevreyolu Bulvarı İskilip Kavşağı'nda, Ali K'nin kullandığı servis minibüsüyle çarpıştı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan Sedanur B, yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Hüseyin Hortunlu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Hüseyin Hotunlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.