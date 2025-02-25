Çorum'da metruk evde cansız beden bulundu

Çorum'da metruk evde erkek cesedi bulundu.

AA'nın haberine göre; Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi'ndeki kullanılmayan evde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, Rıza Bayram (34) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan ilk kontrolde kesi ya da darp izine rastlanmayan Bayram'ın cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.