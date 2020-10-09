Çorum'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında 1629 kişiye 1 milyon 610 bin lira ceza verildi

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılının 9 ayında yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında uyulması gereken kuralların vatandaşlara araç megafonundan ya da yüz yüze sürekli hatırlatıldığını belirten Gülser, uyarılara rağmen sokağa çıkma yasağını ihlalden 65 yaş üstü 230 kişiye 98 bin 164 lira, 20 yaş altı 359 kişiye 201 bin 404 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 314 kişiye 631 bin 511 lira, maske takma kuralına uymayan 556 kişiye 234 bin 263 lira ve 170 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 445 bin 299 lira olmak üzere toplam 1 milyon 610 bin 641 lira idari para cezası uygulandığını kaydetti.
Koronavirüs denetimlerinin yanı sıra suç ve suçlularla mücadelenin de aralıksız devam ettiğini vurgulayan Gülser, kişilere ve mala karşı işlenen suçların aydınlatılması oranlarında Çorum'un, Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu anlattı.
Gülser, ayrıca 9 ayda 7 kişinin kasten öldürülmesiyle ilgili 26 kişinin yakalandığını bildirdi.
GBT sorgusunda arandığı tespit edilen 417 kişinin de gözaltına alındığını kaydeden Gülser, "2020'nin 9 ayında huzur uygulamalarında, asayiş kapsamlı şok uygulamalarda, ihbar ve şüphe üzerine ilimiz genelinde 124 ruhsatsız tabanca, 201 ruhsatsız av tüfeği, 65 kurusıkı tabanca, 90 kesici alet olmak üzere 480 suç aleti ele geçirilmiştir. Asayiş birimlerimiz vatandaşlarımızın huzurunu, can ve mal emniyetinin devamının sağlanması amacıyla 24 saat esasına göre çalışmalarına devam edecektir." ifadesini kullandı.
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