16 NİSAN 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerAjans Haberleri

Çorum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 34 kişiye para cezası

Çorum'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 34 kişiye 107 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

16.04.2020 - 17:20 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 34 kişiye para cezası
AA

 

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, tedbirler kapsamında kapalı bulunması gereken kent merkezindeki 3 dernek merkezi ile günübirlik kiralanan bir evde oyun oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan baskınlarda, Kovid-19 önlemlerini ihlal eden kişiler tespit edildi.

Bir dernek merkezine yapılan baskın sırasında polise yakalanmamak için çatı katına gizlenen 17 kişi de ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı.

Tedbirler kapsamında alınan kararlara uymayan 34 kişiye, 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 107 bin 100 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca 3 dernek merkezi ile günübirlik evi kiralayan kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İki vaka bildirildi... Ölü bedenler virüs yayıyor
İki vaka bildirildi... Ölü bedenler virüs yayıyor
Evde kendi yüzey temizleyicinizi yapabilirsiniz
Evde kendi yüzey temizleyicinizi yapabilirsiniz
Günlerdir göremediği ailesine böyle seslendi
Günlerdir göremediği ailesine böyle seslendi
Siyah maskelerle ilgili dikkat çeken açıklama
Siyah maskelerle ilgili dikkat çeken açıklama
Belediye ekiplerinden 12 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
Belediye ekiplerinden 12 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi
ABD'de konut başlangıçları martta yüzde 22,3 azaldı
ABD'de konut başlangıçları martta yüzde 22,3 azaldı
Nisan ayında 4 metrelik karla mücadele - VAN
Nisan ayında 4 metrelik karla mücadele - VAN
Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı
Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X