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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da kimyasal tozdan etkilenen 9 çocuk hastaneye kaldırıldı

        Çorum'da kimyasal tozdan etkilenen 9 çocuk hastaneye kaldırıldı

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde kimyasal tozdan etkilenen 9 çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 21:26 Güncelleme: 30.05.2024 - 21:26
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        Çorum'da 9 çocuk hastaneye kaldırıldı
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        Çorum'un Mecitözü ilçesinde, okul servisindeki yangın söndürme tüpünden sızan kimyasal tozdan etkilenen 9 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Süleyman Ö'nün kullandığı öğrenci servisi, İbek köyünden aldığı öğrencileri Koyunağılı köyüne götürürken araçta bulunan yangın söndürme tüpünün pimi çıktı.

        Bunun üzerine araçtaki 9 çocuk, tüpten yayılan kimyasal toza maruz kaldı. Rahatsızlanan çocuklar, ambulans ve vatandaşlarca Mecitözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Çocuklar, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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