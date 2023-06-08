Çorum'da, geçen günlerde rahatsızlanan Çorum Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür'ün eşi Neriman Gür, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gür, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Neriman Gür için bugün Akşemseddin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum milletvekili Vahit Kayırıcı, CHP Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Neriman Gür'ün cenazesi, Müftü Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.