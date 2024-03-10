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        Haberler Gündem Çorum'da kaza yapan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı - Güncel haberler

        Çorum'da kaza yapan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ile oğlu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 01:40 Güncelleme: 10.03.2024 - 01:40
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        Kaza yapan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı
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        H.S. (41) idaresindeki otomobil, Çorum-Ankara kara yolu OSB kavşağında S.A'nın (51) kullandığı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü S.A. ile annesi N.A. (79), sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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