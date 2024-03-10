Çorum'da kaza yapan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada anne ile oğlu yaralandı
Giriş: 10.03.2024 - 01:40 Güncelleme: 10.03.2024 - 01:40
H.S. (41) idaresindeki otomobil, Çorum-Ankara kara yolu OSB kavşağında S.A'nın (51) kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.A. ile annesi N.A. (79), sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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