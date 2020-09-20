Çorum'da karısını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

AA

Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan Serdar Y. (38) ile eşi Deniz Y. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar Y, ruhsatlı tabancasıyla bir el ateş ederek karısı Deniz Y'yi bacağından yaraladı.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Y. ameliyata alındı.

Olayın ardından evden uzaklaşan Serdar Y. ise polis ekiplerince silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.