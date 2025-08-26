Habertürk
        Çorum'da kanal çalışması sırasında tarihi mezar taşı bulundu

        Çorum'da kanal çalışması sırasında tarihi mezar taşı bulundu

        Çorum'un Alaca ilçesinde yapılan kanal kazısı çalışması sırasında tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen, üzerinde haç motifleri yer alan mezar taşı bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 11:09 Güncelleme: 26.08.2025 - 11:09
        Toprağın 1.5 metre altında! Kanal çalışmasında bulundu
        Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Akören köyünde dün akşam saatlerinde İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçeyle kanal kazısı yapıldığı sırada toprağın 1.5 metre altında, üzerinde haç motifleri ve yazların bulunduğu mezar taşı bulundu.

        Taşı bulan kepçe operatörü, durumu yetkililere bildirdi.

        Olay yerine jandarma ve Çorum Müzesi yetkilileri sevk edildi. İnceleme sonrası tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen taş, müze görevlilerince koruma altına alındı.

        #çorum
        #Mezar taşı
