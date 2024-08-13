Çorum'da kamp yaparken kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı
Çorum'un Kargı ilçesinde kamp yaparken kaybolan 75 yaşındaki Fethi Ertürk'ün bulunması için çalışma başlatıldı
Çorum'un Kargı ilçesinde kamp yaparken kaybolan kişinin bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Gökçedoğan köyü Boyabat Barajı yakınlarında arkadaşlarıyla kamp yapan Fethi Ertürk'ün (75) kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, eşyaları kamp alanında bulunan Ertürk'ün çevrede izine rastlanılmaması üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yardım istendi.
AFAD'ın 3 kurtarma aracı, 3 kişilik dalış ekibi ve 5 arama kurtarma personeliyle arama çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.