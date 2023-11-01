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        Haberler Gündem Çorum'da iş makinesi yüklü TIR devrildi: 2 ölü - Güncel haberler

        Çorum'da iş makinesi yüklü TIR devrildi: 2 ölü

        Çorum'un Kargı ilçesinde, iş makinesi yüklü TIR'ın yol kenarına devrildiği kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 20:12 Güncelleme: 01.11.2023 - 20:13
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        Çorum'da iş makinesi yüklü TIR devrildi: 2 ölü
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        Kaza, Kargı Yaylası yolunda meydana geldi.

        Rüstem Özdemir yönetimindeki iş makinesi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada İl Özel İdaresi´nde görevli sürücü Rüstem Özdemir ile yanında bulunan Yücel Sakallı, yaşamını yitirdi.

        İki kişinin cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürülürken, soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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