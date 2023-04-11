Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

AA

Çorum'un Kargı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

İ.K. (86) idaresindeki otomobil, Çorum-Sinop kara yolu Kargı TOKİ Kavşağı yakınlarında, E.P'nin (58) kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre kazada, iki sürücü ile G.P. (51) yaralandı.

Sağlık ekiplerince ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.