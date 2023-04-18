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Çorum'da iki grubun tartışmasında 1 kişi silahla vuruldu

Çorum'da iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Olayda bir kişi sırtından silahla vuruldu

Giriş: 18.04.2023 - 17:51 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'da iki grup tartışmasında silahla vuruldu
AA

Çorum'da, bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Ömer Faruk E, İbrahim V. ile Samet A. ile Bahçelievler Mahallesi'nden otomobille Çevre Yolu Bulvarı'na gitti. Bu kişiler arasında bulvarda başlayan tartışmanın büyümesiyle Ömer Faruk E, silahla sırtından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ömer Faruk E, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan iki zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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