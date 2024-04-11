Çorum'da iki grup arasında 'yol vermeme' kavgası: 3 yaralı, 6 gözaltı

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Çorum'un Alaca ilçesinde yol vermeme meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zile Caddesi'nde iki sürücü arasında yol vermeme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerin arkadaşlarının da katıldığı kavga sokağa yayıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan İ.Y.Ş. (18), M.P. (22) ve İ.B. (23), polis ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. AA'nın haberine göre; kavgayla ilgili tedavileri tamamlanan 3 kişinin de arasında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI Öte yandan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, arbede sırasında çok sayıda kişinin birbirini darbetmesi ve polis ekiplerinin tarafları ayırmaya çalışması yer aldı.