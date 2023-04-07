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Çorum'da iki çocuk arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum'da 16 yaşlarındaki iki çocuk arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle vurulan çocuk yaralandı

Giriş: 07.04.2023 - 06:35 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'da iki çocuk arasında silahlı kavga: 1 yaralı
İki çocuk arasında silahlı kavga
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AA

Çorum'da iki çocuk arasında çıkan tartışmada çocuklardan biri pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

S.B.(16), önceden tartışma yaşadığı A.C.E'yi (16)’yi Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarı yakınlarında pompalı tüfekle ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, yaralı A.C.E, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

S.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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