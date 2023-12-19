Çorum'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Çorumda bir katı atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor
Çorum-Ankara kara yolu Greyder Kavşağı yakınlarındaki kullanılmayan tuğla fabrikasının bahçesinde bulunan katı atık geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ÇATIYA SIÇRADI
Atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın, tuğla fabrikasındaki kurutma alanının çatısına da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın nedeniyle Çorum-Ankara kara yolunda trafik akışı, Ankara istikametine kontrollü sağlanıyor.