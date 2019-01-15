Çorum'da bir fabrikada çıkan silahlı kavgada bir gece bekçisi ile 2 işçi yaralandı. Olay Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir tuğla fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre fabrikada gece bekçisi olarak görev yapan Mehmet T. ve Burhan G. ile Emre G. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

İddialara göre, tartışmanın büyümesi üzerine Emre G. ve Burhan G., yanlarında bulunan tüfekle bekçi Mehmet T.'yi sırtından vurdu. Yaralandıktan sonra iddialara göre karşı grubun elinden tüfeğı almayı başaran gece bekçisi, Emre G. ve Burhan G.'yi vurdu. Fabrikadan yükselen silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; silahlı kavgada yaralanan 3 şahıs sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Şehit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.