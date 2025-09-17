Dur ihtarına uymadı! Kaçarken polise çarptı
Çorum'da uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsünün çarptığı polis memuru yaralandı
Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan, sürücüsü henüz belirlenemeyen panelvan, kaçarken bir polis memuruna çarptı.
Polis ekipleri, aracı lastiklerine ateş ederek durdurmaya çalıştı. Sürücüsünün 2 lastiği patlak halde uygulama noktasından kaçtığı araç, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 96. Sokak'ta terk edilmiş olarak bulundu.
Çok miktarda içki şişesi bulunan araç, otoparka götürüldü.
Polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
