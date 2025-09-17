Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Çorum'da "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsünün çarptığı polis yaralandı - Güncel haberler

        Dur ihtarına uymadı! Kaçarken polise çarptı

        Çorum'da uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan araç sürücüsünün çarptığı polis memuru yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 01:06 Güncelleme: 17.09.2025 - 01:06
        Dur ihtarına uymadı! Kaçarken polise çarptı
        Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan, sürücüsü henüz belirlenemeyen panelvan, kaçarken bir polis memuruna çarptı.

        Polis ekipleri, aracı lastiklerine ateş ederek durdurmaya çalıştı. Sürücüsünün 2 lastiği patlak halde uygulama noktasından kaçtığı araç, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 96. Sokak'ta terk edilmiş olarak bulundu.

        Çok miktarda içki şişesi bulunan araç, otoparka götürüldü.

        Polis memuru hastaneye kaldırıldı.

        Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #çorum
        #çorum haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
