Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Çorum'da düğünde başına mermi isabet eden kişi öldü

Çorum'da bir köy düğününde başına mermi isabet eden adam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

Giriş: 23.04.2023 - 05:40 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'da düğünde başına mermi isabet eden kişi öldü
Düğünde başına mermi isabet eden kişi öldü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Çorum'un Mecitözü ilçesindeki düğün töreninde başına mermi isabet eden kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alancık köyündeki bir düğün töreninde Ozan Özşahin'in (36) aniden yere düşmesi ve başında kanama meydana gelmesi üzerine 112 Acil Servis'ten yardım istendi. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özşahin, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özşahin'in başına mermi isabet ettiği tespit edildi.

AA'nın haberine göre, Özşahin'in cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Özşahin'in ölümüne neden olan merminin ateşlendiği silahın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Çorum'da trafikte silahlı kavga: 1 yaralı
Çorum'da trafikte silahlı kavga: 1 yaralı
Ankara'da asayiş uygulamaları: 2 bin 14 şüpheli yakalandı
Ankara'da asayiş uygulamaları: 2 bin 14 şüpheli yakalandı
Arazi anlaşmazlığı hastanede bitti
Arazi anlaşmazlığı hastanede bitti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.