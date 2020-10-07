Çorum'da "drone" ile maske denetimi yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek bölgesi Hürriyet Meydanı'nda vatandaşların maske denetimini drone ile yaptı.

Maske takmadığı görülen vatandaşlar, ekipler tarafından uyarılırken, daha önce uyarıldığı belirlenen kişilere para cezası uygulandı.

Kentte vatandaşların büyük oranda maske taktığının gözlemlendiği denetimde, kurallara uygun davranan vatandaşlara teşekkür edildi, maskesi tahrip olmuş kişilere de yeni maske verildi.

Denetimlerin il genelinde devam edeceği belirtildi.