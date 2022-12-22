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Çorum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kurtarılamadı

Çorum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren 43 yaşındaki TIR sürücüsü Remzi Uslu hayatını kaybetti

Giriş: 22.12.2022 - 01:35 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kurtarılamadı
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
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AA

Çorum’da direksiyon başında kalp krizi geçiren TIR sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre; trafik polisleri, Samsun-Ankara karayolu Çorum İskilip Köprülü Kavşak Yolu inşaat alanı yakınlarında TIR'ın uygunsuz şekilde park edildiğini ve sürücünün direksiyon başında hareketsiz yattığını fark etti. Destek talebi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada yakın bölgede devriye görevi yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek sürücü Remzi Uslu'ya (43) kalp masajı yaptı. Daha sonra sağlık görevlilerince ambulansa alınan sürücü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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