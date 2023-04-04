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Çorum'da devrilerek alev alan TIR'da sıkışan 2 kişi öldü

Çorum'un Kargı ilçesinde devrildikten sonra yangın çıkan TIR'da sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti

Giriş: 04.04.2023 - 22:10 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'da devrilerek alev alan TIR'da sıkışan 2 kişi öldü
AA

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen Bulgaristan plakalı TIR, D-100 kara yolu Beygircioğlu mevkiinde şarampole devrildi.

Kazanın ardından TIR'ın kabin bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince çıkan yangının söndürülmesi sonrası yapılan incelemede, TIR'ın kabininde sıkışan 2 kişinin öldüğü tespit edildi.

Araçtan çıkartılan bu kişilerden birinin Bulgaristan uyruklu Lorzko Petev (47) olduğu belirlendi. Ölen diğer kişinin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Olay nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolunda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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