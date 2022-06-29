Çorum'da dere yatağı taştı, 5 ev tahliye edildi

Çorum’un Osmancık ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış dere taşkınına neden oldu. Tarım arazileri sular altında kalırken, taşan dere nedeniyle 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
İlçede etkisini gösteren sağanak yağış sonrası Belkavak Köyü’nden gelen dere taştı. Derenin taşması sonucu Çiftlikler Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi ve birçok tarım arazisi hasar gördü.
Bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edilirken derede ıslah çalışması başlatıldı. İHA'nın haberine göre; tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilen vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından Öğretmenevi’ne yönlendirildi.
"AĞAÇLARDAN TUTUNMASAK KURTULMA ŞANSIMIZ YOKTU"
Tarım arazilerinin, sebze bahçelerinin, ahır ve samanlıklar ile kümesin dereden gelen selden zarar gördüğünü belirten mahalle sakinlerinden Fatma Seyrek: “Evin önündeyken baktım sel geliyor. Tavukları, hayvanları ahıra tıkayım derken sel suları göğüs kafesime kadar çıktı. Canımı zor kurtardım, çok korktum. Ahıra su girmesin diye yonca dayadık kapısına. Sel suları samanlığa doldu, samanları götürdü. 800 lira vermiştik samanlara yarısı gitti. 2 dönüme yakın yonca ekiliydi o gitti. 3-4 tavuğumuz sel sularında gitti. Kapıda bacada bulunan masa sandalye, ayakkabı gibi eşyalarımız sele sürüldü gitti. Sel beni de yıkacak götürecekti. Ağaçlardan tutunmasak kurtulma şansımız yoktu" dedi.
Mahalle sakinleri ise "Biz dere yatağının açılmasını istiyoruz. Dere yatağından yol olmaz. Biz başvurduk. Burası dere yatağı, çaya inmesi lazım. Hepimiz mağduruz çiftçiler olarak" sözleriyle dere yataklarının iyileştirilmesini talep etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!