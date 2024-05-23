Çorum'da deprem! 23 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
Son dakika deprem listesi araştırması Türkiye ve çevresinde yaşanan sarsıntıların ardından gündeme geliyor. Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kamuoyuna duyuruluyor. Bizler de sizler için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 23 Mayıs 2024 bugünkü son dakika depremler listesi...
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Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Bu depremlerin pek çoğu hissedilmese de endişeye neden oluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detayları paylaşıyor. İşte, 23 Mayıs 2024 Perşembe son dakika depremler listesi...
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ÇORUM'DA DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.57'de merkez üssü Mecitözü olan 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, 13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
EGE DENİZİ AÇIKLARINDA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 06:22'de İzmir'in Karaburun ilçesine 66.04 km uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
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AKDENİZ AÇIKLARI SALLANDI!
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 06:06'da Muğla'nın Datça ilçesine 167.98 km uzaklıkta Akdeniz açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 7.8 km olarak belirlendi.
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AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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