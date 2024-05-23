Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Bu depremlerin pek çoğu hissedilmese de endişeye neden oluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detayları paylaşıyor. İşte, 23 Mayıs 2024 Perşembe son dakika depremler listesi...