Çorum'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin farklı tarihlerde, çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları tespit edildi. 6 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.