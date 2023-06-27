Çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Karaağaç köyü, Çuhalar Mahallesi Düzyayla bölgesinde hayvan otlatan Mehmet Ören, Ekrem Akdana, Ali Oruç ve Fatih Ören'e yıldırım isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, Mehmet Ören'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan Ekrem Akdana, Ali Oruç ve Fatih Ören, sağlık ekiplerince ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.