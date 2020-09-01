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Çorum'da çıkan ev yangını söndürüldü

Çorum'da boşanma aşamasındaki kadının evinde çıkan yangın hasara neden oldu, yangının kasten çıkartılmış olabileceği şüphesi üzerine inceleme başlatıldı.

01.09.2020 - 13:36 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'da çıkan ev yangını söndürüldü
AA

Ata Caddesi Aydın Apartmanı'nın zemin katında L.A'ya ait daireden yanık kokusu geldiğini fark eden apartman sakinleri, durumu Belediye İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evde hasar oluştu.

L.A'ya ulaşılamaması üzerine olay yerine gelen annesi D.A. polislere, kızının iki çocuğu olduğunu ve boşanma aşamasında olduğu eşinden ayrı yaşadığını söyledi.

Çocuklara kendisinin baktığını belirten anne D.A, "Eşinin uzaklaştırması var, kızım eve girmeye korktuğunu, bu nedenle kardeşinde kalacağını söylemişti. Telefonuna da ulaşamıyorum. Bu yangın kendi yanması değil." dedi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı.

Ev sahibi kadına ulaşılmaya çalışılıyor.

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