Çorum'da camiden çıkan vatandaşlara ateş açıldı: 6 yaralı

AA'nın haberine göre, vücuduna saçma isabet eden köy muhtarı Osman Kayılı, oğlu Sinan Kayılı, Raşit Çırak, Seyit Ahmet Yüzügüldük, Fikriye Göbel ve Satı Göbel yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ve Bayat Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.