Çorum'da Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

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Törende Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Garnizon Komutanı Ferhan Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Lemizi Çöplü ile çeşitli kurumların temsilcileri, Anıt’a çelenk sundu.Vali Yardımcısı Yüksel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona eren törenin ardından Valilik makamında tebrikleri kabul etti.Büyük Zafer’in yıl dönümü dolayısıyla Kadeş Barış Meydanı’nda da tören düzenlendi.Çeşitli gösterilere sahne olan törende, yıl içinde uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporculara ödül verildi.Öğrencilerin şiirler okuduğu tören, kurumların kortej geçişiyle sona erdi.Törenlere CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de katıldı.