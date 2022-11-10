Annesi dışladı... Köpek, kedileri emzirmeye başladı

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Çorum'un İskilip ilçesindeki ​​​​​​​Seyirtepe'deki tesisleri işletenlerin baktığı Boncuk adlı köpeğin kendi yavrularının yanı sıra annesinin uzaklaştırdığı bir yavru kediyi de emzirmesi dikkat çekiyor.

Tesisin işletmecisi Hüseyin Bodur, Zeytin adını verdikleri kediyi, üç dört günlükken annesinin dışladığını fark ettiklerinde bir süre sütle beslediklerini söyledi.

Daha sonra kendilerinin baktığı köpek Boncuk'un yavru kediyle ilgilenmeye başladığını fark ettiklerini dile getiren Bodur, "Kediyi kendi yuvasına götürdü ve burada beslemeye başladı. Kediyi yaklaşık 3 aydır besliyor, emziriyor. Yavru kediye annesiymiş gibi sahip çıktı" diye konuştu.

Tesise gelen yaban hayatı fotoğrafçısı Hasan Ulusoy da köpeğin kediyi emzirmesini cep telefonuyla görüntüledi.