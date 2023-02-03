Kaldığı otel odasında ölü bulundu

Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Nurettinbey Caddesi’nde faaliyet gösteren bir otelde kalan Ercan Göcük'ten (52) haber alamayan otel görevlisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Odanın kapısının çilingir yardımı ile açılmasının ardından içeriye giren ekipler, Göcük'ü yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ercan Göcük’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Göcük'ün cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.